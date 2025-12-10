صندوق ضمانت سپرده‌ها اعلام کرد: در چارچوب اجرای مصوبه گزیر بانک آینده، از تاریخ ۲۴ آبان تا ۱۸ آذر ۱۴۰۴، تعداد ۸۱۸ میلیون سهم از سهام سهام‌داران واجد شرایط را به قیمت هر سهم ۸۹۵۰ ریال خریداری کرده است. فرآیند خرید تا ۲۴ آذر ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، صندوق ضمانت سپرده‌ها اعلام کرد: در چارچوب اجرای فرآیند «گزیر بانک آینده» و عهده‌دار شدن مدیریت گزیر این بانک توسط صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی و مطابق بند (۵ - ۲) مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر خرید سهام سهام‌داران (به‌استثنای سهام‌داران عضو مالک واحد) از سوی صندوق، از روز شنبه ۲۴ آبان ماه تا پایان روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴، تعداد ۸۱۸ میلیون سهم خریداری شده است.

طبق این مصوبه، خرید سهام سهام‌داران واجد شرایط بانک آینده با نماد «وآیند»، بر اساس بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر بانک انجام می‌شود؛ قیمتی که برابر با ۸۹۵۰ ریال برای هر سهم تعیین شده است.

بر پایه‌ی آخرین داده‌های معاملاتی منتهی به روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، روند خرید سهام سهام‌داران خُرد نتایج زیر را نشان می‌دهد:

مجموع سهام قابل فروش سهام‌داران واجد شرایط حدود ۲.۵ میلیارد سهم بوده که طی این دوره، تعداد ۸۱۸ میلیون سهم از سهام سهام‌داران واجد شرایط توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها خریداری شده است. این میزان معادل ۳۲.۵ درصد از کل سهام قابل فروش بوده و ارزش تقریبی آن ۷۳۲۴ میلیارد ریال است.

روند خرید سهام با هدف صیانت از حقوق سهام‌داران خُرد، افزایش شفافیت و اجرای دقیق مصوبه‌ی سران قوا تا روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. با توجه به فرصت کم باقی‌مانده، سهام‌داران در صورت تمایل می‌توانند سهام خود را تا تاریخ یاد شده واگذار نمایند.

این اقدام در کنار ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌ها و تعیین تکلیف تعهدات، بخشی مهم از فرآیند گزیر بانک آینده است که در چارچوب مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیأت عالی بانک مرکزی، توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، به‌عنوان مدیر گزیر در دست اجرا است.