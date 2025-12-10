به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی گفت: به‌منظور ارتقاء خدمات گردشگری سلامت در پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر، دفتر گردشگری سلامت آذربایجان‌غربی در این پایانه راه‌اندازی می‌شود.

مرتضی صفری افزود: با توجه به تأکید استاندار آذربایجان‌غربی مبنی بر استفاده از ظرفیت مرز و گردشگری برای توسعه اقتصادی استان و از طرفی با توجه به ظرفیت‌های آذربایجان غربی در حوزه بهداشت و درمان، راه‌اندازی دفتر گردشگری سلامت آذربایجان‌غربی در مرز تمرچین پیرانشهر، می‌تواند گام مهمی برای توسعه این حوزه فراهم کند.

صفری تصریح کرد: گردشگری سلامت در آذربایجان‌غربی به‌ویژه در مناطق مرزی می‌تواند به یکی از محور‌های اصلی توسعه اقتصادی و دیپلماسی عمومی کشور تبدیل شود و این صنعت می‌تواند با کاهش موانع تجاری، بهبود زیرساخت‌های درمانی و اقامتی و تسهیل ورود بیماران خارجی، باعث افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال و تقویت روابط بین‌المللی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اضافه کرد: وجود دلالان در مرز‌های استان بزرگ‌ترین معضل و مانع توسعه گردشگری سلامت در استان است که راه‌اندازی این دفتر می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی گردشگری سلامت و راهنمایی گردشگران داشته باشد.

صفری، با بیان اینکه ۲۰ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در سطح استان درحوزه گردشگری سلامت مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، افزود: کسانی که برای انجام کار خدمات درمانی از کشور‌های خارجی به ایران می‌آیند، می‌توانند از طریق دفاترخدمات مسافرتی رسمی، خدمات اصولی دریافت کنند.