وزیر ورزش و جوانان گفت: به طور قطع اجازه نخواهیم داد جایگاه و کرسیهای ایران تحتتأثیر رفتارهای غیرمسئولانه قرار گیرد. در همین زمینه، دستور دادهام که اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به فیفا اعلام شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در خصوص اینکه آیا الزامات منشور المپیک در قبال همه کشورها رعایت میشود، اظهار داشت: هر کشوری که بهعنوان میزبان یک رویداد بینالمللی انتخاب میشود، موظف است منشور المپیک را رعایت کرده و شرایط برابر و عادلانهای برای همه کشورها فراهم کند. البته فراموش نکنیم مقام معظم رهبری نیز تأکید کردهاند که دولت آمریکا دولتی بدعهد است و معمولاً پایبندی چندانی به قوانین و منشورها ندارد.
وی افزود: با این حال، ما تدابیر بسیار خوبی اندیشیدهایم و تمام دستگاهها برنامهریزیهای لازم را انجام دادهاند. امیدواریم در ۶ ماه آینده، با هماهنگی کامل، از تیم ملی حمایت کنیم تا با لطف خدا، برنامهریزی دقیق و آمادهسازی مناسب، ورزشکاران ما بتوانند در مسابقات پیشرو موفق ظاهر شوند. به طور قطع اجازه نخواهیم داد جایگاه و کرسیهای ایران تحتتأثیر رفتارهای غیرمسئولانه قرار گیرد و پیگیریهای لازم را چه در مجامع بینالمللی و چه در داخل کشور انجام خواهیم داد تا تیمی منسجم و قدرتمند روانه رقابتها شود. انشاءالله خبرهای خوبی برای مردم خواهیم داشت.
دنیامالی درباره اتفاقهای مربوط به مسابقه تیم ملی فوتبال ایران و مصر در جام جهانی و اقدامات ایران در این رابطه نیز اظهار داشت: در همین زمینه، دستور دادهام که اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به فیفا اعلام شود. ما درباره مسائل اعتقادی هیچگونه کوتاهی یا مصالحهای نخواهیم داشت. علاوه بر این، در حال رایزنی با طرف مصری هستیم تا اعتراض مشترکی را در قالب همکاری دو کشور مطرح کنیم و اقدامات هماهنگ و مشترکی در این زمینه انجام دهیم.