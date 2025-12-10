پخش زنده
یک سازمان حقوق بشری افغانستان اعلام کرد: حملات شاخه خراسان داعش علیه شیعیان و هزارههای افغانستان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در تازهترین گزارش خود از جنایات داعش علیه شیعیان و هزارههای این کشور اعلام کرد: حملات شاخه خراسان داعش علیه هزارهها و شیعیان در افغانستان ممکن است مطابق قوانین بینالمللی، مصداق نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت باشد.
این سازمان ضمن بررسی جنایات داعش علیه شیعیان افغانستان از سال ۲۰۱۵ میلادی افزود: شاخه خراسان داعش، هزارهها را «مرتد» و «رافضی» میخواند و آنان را در مراکز آموزشی، ورزشی و درمانی هدف حمله قرار میدهند.
در این گزارش آمده است: شاخه خراسان داعش از سال ۲۰۱۵، بیست و یک حمله انتحاری و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، سه حمله انتحاری علیه شیعیان و هزارههای افغانستان شیعیان انجام داده است.
این سازمان افزود: عناصر شاخه خراسان داعش از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، شصت و هشت بمب گذاری علیه شیعیان انجام دادهاند.
مساجد، مراکز آموزشی، ورزشی و خودروهای شهری در مناطق شیعه نشین افغانستان بویژه در غرب شهر کابل عمدتا اهداف حملات داعش بود که براثر آن هزاران نفر شهید یا زخمی شدند.
هرچند حکومت افغانستان بارها از سرکوب کامل و نابودی داعش دراین کشور سخن گفته است، اما کشورهای همسایه افغانستان هنوز هم، نگران خطرات داعش هستند.
مقامات حکومت افغانستان گفتهاند مراکز سازماندهی، تجهیزاتی و آموزشی داعش در پاکستان قرار دارد.