به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب در آیین رونمایی از رأی محکومیت آمران و عاملان حملات تروریستی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام در شیراز اعلام کرد: احکام اولیه کیفری عاملان دو جنایت تروریستی صادر و اجرا شده و رأی جدید، ناظر بر ابعاد حقوقی، مادی و معنوی این پرونده‌هاست.

رجایی‌نسب صدور این رأی را گامی اساسی در احقاق حقوق ملت ایران توصیف کرد و گفت: اجرای قاطع احکام الهی و قانونی در صدر وظایف قوه قضاییه قرار دارد و این مسیر تا محاکمه کامل عوامل و حامیان تروریسم در مراجع ملی و بین‌المللی ادامه خواهد داشت.

حرم مطهر شاهچراغ علیه السلام ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ برای دومین بار مورد حمله تروریستی قرار گرفت و هشت نفر بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند و یک خادم این آستان مقدس هم به شهادت رسید.

تروریست این حادثه و هشت فرد مظنون به همکاری در حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) هم دستگیر شدند.

چهارم آبان ۱۴۰۱ هم عملیات تروریستی دیگری در حرم شاه‌چراغ موجب شهادت ۱۳ نفر و مجروحیت ۳۵ نفر از هم‌وطنانمان شد.