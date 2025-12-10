پخش زنده
شهردار دزفول گفت: ۸۵ نقطه بر اثر بارندگی در دزفول دچار آبگرفتگی شده بود که با تلاش نیروهای شهرداری این آبگرفتگیها برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد عتاب اهوازی بیان کرد: اغلب این آبگرفتگیها مربوط به شهرداری منطقه یک و ۲ بود که باتلاش نیروهای شهرداری رفع و تردد برای شهروندان تسهیل شد.
وی افزود: ۴۵۰ نفر از نیروهای شهرداری همراه با ۲۲ دستگاه ماشین آلات در جریان بارندگی اخیر در حالت آمادهباش هستند تا در صورت بروز مشکل اقدامات لازم انجام شود.
عتاب اهوازی در جریان بازدید از سطح شهر و معابر کوی بهمن و سعدی برای بررسی شرایط بارندگی گفت: با آغاز بارش باران، نیروهای خدماتی مناطق شهرداری دزفول با آمادگی کامل و به صورت فعال در حال انجام عملیات رفع آبگرفتگی معابر هستند.
شهردار دزفول تصریح کرد: پیش از شروع بارندگیها، تمهیدات لازم برای مقابله با آبگرفتگی احتمالی اندیشیده شد و نیروهای خدماتی و عملیاتی در حالت آماده باش کامل بودند.
عتاب اهوازی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری اطلاع دهند.
طبق اعلام هواشناسی صفی آباد دزفول، در ۲۴ ساعت اخیر ۱۸.۱ میلیمتر بارندگی در دزفول ثبت شده است.
بارندگی همراه با تگرگ که از روز گذشته در دزفول و شهرهای اطراف آغاز شده ضمن تلطیف هوا در برخی مناطق منجر به قطع برق و شکستگی درختان شده است.