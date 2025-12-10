همگام با رویداد ملی، استان زنجان نیز با شور و اشتیاق به استقبال پویش سراسری «درختکاری در سایه مادر» می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛همزمان با سراسر کشور، استان زنجان و هفت شهرستان تابعه آماده می‌شوند تا در پویش سراسری «درختکاری در سایه مادر» آغازی تازه برای زمین و آینده رقم بزنند.

این حرکت ملی، با حضور خانواده‌ها، گروه‌های مردمی، فعالان محیط‌زیست و دوستداران سبزاندیش در روز‌های آینده اجرا خواهد شد تا یاد و نام مادران، با کاشتِ نهالی سبز در دل خاک، ماندگارتر از همیشه شود.

در این پویش، هر نهال نماد مهر مادر و هر دستانی که آن را در خاک می‌نشاند، نشانی از امید به فردایی روشن‌تر است. زنجان امسال نیز همراه با موج سراسری محبت و همبستگی، برگ دیگری از مهربانی را در تقویم طبیعت رقم خواهد زد.