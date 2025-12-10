به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه روز چهارشنبه در آیین رونمایی پوستر دومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای و فضای مجازی سلمان حوزه علمیه خراسان در مشهد افزود: فضای مجازی گرچه نام «مجاز» دارد، در حال تبدیل شدن به واقعیتی است که سرنوشت انسان را تغییر می‌دهد. این فضا می‌تواند انسان را به تعالی برساند یا او را به پستی و نابودی بکشاند.

وی رسانه و فضای مجازی را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های عصر حاضر دانست و گفت: با ظهور هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی که در آینده‌ای نزدیک توسعه بیشتری خواهد یافت باید بتوانیم حکمرانی فضای مجازی و هوش مصنوعی را تبیین و اجرا کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برای تحقق این تسلط و حکمرانی، توسعه «حکمت»، «فقه» و «اخلاق فضای مجازی» و نیز مطالعه عرصه‌های مختلف هوش مصنوعی در حوزه‌های علمیه ضروری است که این حرکت در حوزه علمیه مشهد آغاز شده است.

مدیر حوزه علمیه خراسان نیز با تأکید بر اهمیت غیرقابل انکار فضای مجازی، گفت: اهمیت فضای مجازی دیگر قابل گفت‌و‌گو نیست و مساله‌ای است که همگان بر گستردگی و تأثیر آن واقفند.

حجت الاسلام علی خیاط با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته برای هم‌افزایی کنشگران دینی در فضای مجازی استان ابراز امیدواری کرد: این جشنواره و برنامه‌های مشابه در راستای تحقق حکمرانی مناسب فضای مجازی و محور‌های تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری توفیقاتی به همراه داشته باشد.

جشنواره بین المللی رسانه‌ای سلمان حوزه علمیه خراسان با هدف ارتقای کمیت و کیفیت محتوای رسانه‌ای وارج نهادن به تلاش‌ها و فعالیت‌های یاری‌گران دین خدا در حوزه سایبری برگزار میشود.