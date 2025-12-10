پخش زنده
امروز: -
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان شرقی گفت: در زمان کنونی همه راههای شریانی، اصلی و فرعی استان باز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ولی پورمحمد افزود: با شروع بارش برف در روز گذشته در محدوده بستان آباد، هشترود و گویجه بل، گروههای راهداری در این مناطق حضور یافتند و به رانندگان و کاربران جادهای خدمات ارائه کردند.
وی با اشاره به حضور به موقع راهداران و ذخیره نمک و ماسه در راهدارخانهها اظهار کرد: در جریان عملیات زمستانی روز گذشته راهداران، حدود ۸۰۰ تن ماسه و نمک برای برف روبی و جلوگیری از لغزندگی در آزادراه تبریز - زنجان و جادههای بستانآباد و هشترود استفاده شد.