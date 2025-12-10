پخش زنده
امروز: -
در آستانه میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، رادیو فرهنگ با ویژهبرنامههای متفاوت، ترکیبی از عشق، معرفت و نشاط را برای شنوندگان خود تدارک دیده است؛ برنامههایی که نهتنها به یاد مادران مهربان و بانوان فداکار این سرزمین ساخته شدهاند، بلکه بر پیوند دوباره نسلها تأکید دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه ادبی «ققنوس» ساعت ۱۵ بخشی به شعرخوانی درباره حضرت زهرا (س) اختصاص دارد، «تا ابد مادر» به همت گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ عصر روز چهارشنبه، از ساعت ۱۶ تا ۱۹ بهصورت زنده از خانه سالمندان پخش میشود.
این برنامه با اجرای نگین خواجهنصیرو احسان همتی، بازیگری ارسلان جولایی و مسعود خانمیرزا و تهیهکنندگی فاطمه ترسا میکوشد لبخند و مهر را به چهرههای مهربان سالمندان بازگرداند.
در کنار بخشهای نمایشی و گفتوگوهای صمیمی، برگزاری سرود و شعرخوانی، پرداختن به مقام مادر در سیره حضرت زهرا (س) و حضور یک کارشناس مذهبی برجسته از جمله بخشهای این برنامه است.
ویژهبرنامهای دیگر از رادیو فرهنگ با عنوان «کوثر هدایت» صبح روز پنجشنبه ۲۰ آذراز ساعت ۹ تا ۱۱ از گروه جامعه و کتاب پخش میشود.
این برنامه با تهیهکنندگی و سردبیری مریم مردانی و با حضور پژوهشگران و اساتید برجسته دانشگاهی، به تحلیل جایگاه زن و مادر در اندیشه اسلامی و الگوهای تربیتی در آیینه سیره حضرت زهرا (س) میپردازد.
در برنامه «کوثر هدایت»، سکینه ارجمندی بهعنوان محقق، نویسنده و گوینده حضور دارد و از دکتر مرضیه میناییپور (استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده) و دکتر مریم صفآرا (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا) بهعنوان مهمانان فکری دعوت شده است.
شعرخوانی استاد همایون علیدوستی و سخنرانی معنوی حجتالاسلام هاشمی نیز بر لطافت و غنای مذهبی برنامه افزوده است.
جمعه ۲۱ اذر نیز «هفت کوچه» با بررسی «رفیق بی کلک مادر» در ادبیات و فرهنگ عامه به تهیه کنندگی سیدهادی موسوی نژاد و هنرمندی عباس محلی، منوچهر آذری و ایزد کاویانی ساعت ۹ صبح پخش میشود.
رادیو فرهنگ با این ویژهبرنامهها، با همراهی مخاطبان، تلاش دارد هم شادی ولادت حضرت زهرا (س) را جشن گرفته و هم نجوای احترام به مادران فداکار را در فضای جامعه طنیناندازد؛ نجوایی که یادآور مهربانی بیپایان و دعاهای همیشه سبز مادران است.
برنامههای صبح به وقت فرهنگ و سرزمین من نیز در همین راستا به موضوع میلاد حضرت زهرا (س) توجه دارند.