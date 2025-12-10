سردار رادان:

مبارزه با قاچاق سوخت باعث توقف واردات گازوئیل شد

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: در گذشته نزدیک، واردکننده سوخت گازوئیل بودیم، اما با برخورد‌های قاطع با قاچاق، این واردات متوقف شد و این ظرفیت اکنون می‌تواند به صادرات سوخت تبدیل شود.