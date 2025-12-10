پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی بر بهرهمندی مردم محلی از حقوق دولتی معادن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندارآذربایجانغربی در نشست شورای معادن استان آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه باید ساکنان مناطق اطراف معادن بزرگ از حقوق دولتی معادن که سهم استان است، بهرهمند شوند، گفت: این منابع صرف بهبود و بهینهسازی زیرساختهای محلی میشود.
رضا رحمانی افزود: معادن باید در انجام مسئولیتهای اجتماعی خود اهتمام داشته و نسبت به ارتقای زیرساختهای محلی توجه ویژه کنند.
رحمانی، با با بیان اینکه سهم استان از حقوق دولتی معادن باید به طور مشخص در همان مناطق هزینه شود، تصریح کرد: این خدمات علاوه بر اطلاعرسانی، باید برای مردم محلی قابل مشاهده باشد.
وی، همچنین بر روانسازی مسیر جذب سرمایهگذار تأکید کرد و گفت: اداراتی مانند منابع طبیعی و محیط زیست ضمن رعایت وظایف قانونی، باید در این زمینه همکاری لازم را انجام دهند.
رحمانی، با بیان اینکه از تمامی طرحهای تولیدی و اشتغالزایی در استان حمایت میشود گفت: باید از صدور مجوزهای بررسی نشده خودداری شود و فعال سازی پروانههای صادر شده لازم است.
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت فعالسازی پروانههای صادر شده تأکید کرد و افزود: تمامی طرحهای تولیدی و اشتغالزا مورد حمایت قرار میگیرند، اما صدور مجوزهای بررسینشده باید متوقف شود.
در ادامه، نماینده ایمیدرو گزارشی از روند فعالیتهای این بخش در معادن استان ارائه کرد و خواستار تسهیل مسیر فعالیت، اکتشاف و رفع موانع موجود برای ۲۲ معدن فعال در استان شد.