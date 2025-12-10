رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان با اشاره به بومی سازی و تولید مته‌های سه کاجی، گفت: آمادگی تولید انبوه این نوع مته را داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر قدرت‌الله شاکری‌نژاد در حاشیه نمایشگاه پژوهش و فناوری خوزستان با بیان سابقه طولانی همکاری این نهاد با مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: امروز دانش فنی و توان تولید مته‌های سه کاجی به‌طور کامل در داخل بومی‌سازی شده است و آمادگی تولید انبوه را داریم. در حوزه مته‌های الماسه نیز در مرحله نمونه‌سازی هستیم و آخرین نمونه با نتایج بسیار مطلوب آزمایش شد.

وی اظهار کرد: بیش از سه دهه است که با این شرکت همکاری داریم. مناطق نفت‌خیز جنوب برای ما صرفاً یک کارفرما نیست، بلکه شریک استراتژیک است. امروز گستردگی تعاملات دو مجموعه، به‌ویژه در حوزه پژوهش، حاصل همان روحیه همکاری و اعتماد متقابل است.

شاکری نژاد افزود: اکنون در بهترین سطح تعامل قرار داریم و دکتر سیلاوی رییس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همکارانشان نهایت همراهی را نشان می‌دهند.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان با اشاره به پروژه مهم ساخت مته‌های حفاری بیان داشت: زمان آغاز بحث ساخت مته، بسیاری آن را رویایی و دست‌نیافتنی می‌دانستند و تصور نمی‌شد روزی خط تولید مته‌های سه‌کاجی در کشور ایجاد شود. یکی از مته‌های مورد استفاده در حفاری‌های اخیر، مته‌های الماسه بود که ساخت آن به جهاد دانشگاهی سپرده شد.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان ادامه داد: امروز دانش فنی و توان تولید مته‌های سه کاجی به‌طور کامل در داخل بومی‌سازی شده است و آمادگی تولید انبوه را داریم. در حوزه مته‌های الماسه نیز در مرحله نمونه‌سازی هستیم و خوشبختانه آخرین نمونه با نتایج بسیار مطلوب آزمایش شد.

وی با اشاره به سایر پروژه‌های مشترک گفت: در زمینه طراحی و ساخت فیلترها، تدوین دانش فنی و تولید قطعات تخصصی، همکاری‌های استراتژیکی میان جهاد دانشگاهی و مناطق نفت‌خیز جنوب شکل گرفته است. همچنین طرح‌های پژوهشی ارزشمندی در سطح کشور و استان خوزستان میان دو مجموعه اجرا شده که همه این اقدامات ریشه در تقویت روحیه علمی و حمایت مدیران ارشد دارد.

وی با ترسیم چشم‌انداز آینده خاطرنشان کرد: رویکرد جاری، نویدبخش اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر در آینده است. جهاد دانشگاهی به‌عنوان نهادی فناورانه و دانش‌بنیان، بستر مناسبی برای جذب و توانمندسازی جوانان نخبه فراهم کرده است. بسیاری از این جوانان که با قرارداد‌های دانشجویی وارد جهاد شدند، امروز به مدیران اثرگذار تبدیل شده‌اند. این جریان، سرمایه ارزشمند ماست و انتظار داریم همکاری استراتژیک با مناطق نفت‌خیز جنوب با قدرت ادامه یابد.

رئیس جهاد دانشگاهی خوزستان در پایان گفت: در‌های جهاد دانشگاهی به روی دانشجویان باز است و فصل جدیدی از ارتباط میان دانشگاه و صنعت آغاز شده است.

شاکری‌نژاد ادامه داد: بسیاری از ایده‌ها و طرح‌هایی که امروز اجرا می‌شود، محصول فکر همین جوانانی است که در قالب همکاری‌های پژوهشی جذب شدند و اکنون نقشی کلیدی در پروژه‌ها دارند. امیدواریم این روند مبارک با حمایت دو مجموعه ادامه یابد.