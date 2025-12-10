به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر این جشنواره روز چهارشنبه در آیین رونمایی از پوستر آن به خبرنگاران گفت: محور‌های موضوعی دومین جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای و فضای مجازی «سلمان»، شامل همدلی جهانی در انتظار موعود، همبستگی بین ادیان الهی، نسل جوان نسل تمدن ساز، تمدن نوین اسلامی، تبلیغ و اقامه دین و محور مقاومت، است.

حجت‌الاسلام احسان کفشدار طوسی افزود: قالب‌های آثار این جشنواره شامل فعالان فضای مجازی، تولیدات چند رسانه‌ای، ویدئو، پادکست، موشن گرافی، هوش مصنوعی، آثار متنی در فضای مجازی، پژوهش ایده و نوآوری‌های رسانه‌ای، بازی و سرگرمی و پویانمایی است.

وی ادامه داد: محور‌های «وقف حیات جاودان» و «نوجوان کنشگر مجازی» نیز به عنوان بخش‌های ویژه جشنواره در نظر گرفته شده است.

دبیر جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای و فضای مجازی سلمان اظهار کرد: مهلت ارسال آثار ۲۰ دی ماه است و آیین معرفی برگزیدگان هشتم بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام «عبدالحسین خسروپناه»، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از مهمانان مراسم رونمایی از پوستر جشنواره بود.

نخستین جشنواره بین المللی رسانه و فضای مجازی «سلمان» دی ماه ۱۴۰۲ در مشهد توسط حوزه علمیه خراسان آغاز شد و افراد برتر اسفند ۱۴۰۳ معرفی شدند.

این رویداد با هدف ارتقای کمیت و کیفیت محتوای رسانه‌ای و ارج نهادن به تلاش‌ها و فعالیت‌های یاریگران دین خدا در حوزه سایبری، برگزار می‌شود.