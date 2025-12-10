معاون دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در نشست تخصصی سیاست‌های دریا‌محور و توسعه جنوب کشور بر ایجاد یک یگان یکپارچه حفاظت دریایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست تخصصی سیاست‌های دریا‌محور و توسعه جنوب کشور با حضور عبدلعلی‌زاده نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برگزار شد.

در این نشست، لاهیجان‌زاده معاون دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست به همراه مدیران کل این معاونت و نمایندگان بخش‌های مرتبط، آخرین وضعیت طرح‌های ملی، طرح های صنعتی و برنامه‌های حفاظتی در سواحل جنوبی کشور را ارائه کردند.

معاون دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اشاره به مطالعات انجام‌شده در سال‌های اخیر افزود: پهنه‌های مناسب برای استقرار آب‌شیرین‌کن‌ها تعیین شده و تعیین پهنه‌های مناسب برای استقرار جمعیت و صنایع بزرگ بر اساس اسناد بالادستی از جمله اسناد آمایش سرزمین در سواحل جنوب، امکان توسعه هدفمند و کنترل‌شده در این سواحل را فراهم کرده است.

لاهیجان‌زاده اظهار داشت: بسیاری از طرح‌ها با وجود گذشت بیش از یک دهه از صدور مجوز، پیشرفت محسوسی نداشته‌اند. وی پیشنهاد کرد جلسات هفتگی برای رفع موانع برگزار و در صورت عدم تمایل سرمایه‌گذاران، مجوز‌ها لغو و به متقاضیان توانمند منتقل شود.

وی با اشاره به نبود یگان حفاظت محیط زیست دریایی در ساختار سازمان محیط‌زیست، گفت: ایجاد یک یگان یکپارچه حفاظت دریایی با ادغام ظرفیت‌های سازمان شیلات، بنادر و سایر نهاد‌ها ضروری است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان با اشاره به وضعیت آلودگی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان تأکید کرد: آلودگی نفتی مهم‌ترین تهدید برای محیط‌زیست دریایی جنوب است و مدیریت آن نیازمند هماهنگی و عزم بیشتر وزارت نفت می‌باشد.

لاهیجان‌زاده همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت خارجه در مبحث دیپلماسی آب اذعان داشت که اخیرا سند دیپلماسی آب توسط وزارت امورخارجه به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور درباره اولویت اجرای طرح جامع فاضلاب شمال کشور بیان کرد: طرح جامع فوق توسط این معاونت و با همکاری شرکت آب و فاضلاب کشور تهیه و توسط ریاست سازمان ابلاغ خواهد شد.

در پایان، دو مستند کوتاه درباره صیادی ترال و احیای زیستگاه‌ها مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه به منظور بررسی بیشتر ارائه و نمایش داده شد. همچنین یک جلد اطلس تالاب‌های کشور به رسم یادبود تقدیم عبدالعلی زاده نماینده ویژه رئیس‌جمهور شد.