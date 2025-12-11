به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ وحید صباغ گفت: کشاورزان استان امسال ۴۲۲ هکتار از زمین‌های کشاورزی خود را زیر کشت پاییزه کلزا بردند که پیش بینی می‌شود از این سطح ۸۰۰ تن دانه روغنی برداشت شود.

وی افزود:سطح زیر کشت کلزا پاییزه در استان نسبت به سال گذشته کاهش یافته که علت این امر نیز خشکسالی و کاهش منابع آبی بوده است.

در استان خراسان شمالی در سال گذشته ۶۴۹ هکتار از کشتزار‌ها به دانه روغنی کلزا اختصاص داشت که از این سطح حدود ۲۲۶ هکتار به علت سرمازدگی و خشکسالی از بین رفت.

صباغ با بیان اینکه کارشناسان کشت گیاهان کم آب طلب از جمله کلزا را به کشاورزان توصیه می‌کنند افزود:در کشت کلزا هیچ محدودیتی وجود ندارد و کشاورزان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

استان در زمینه تولید دانه روغنی کلزا رتبه نهم را در بین استان‌ها دارد.