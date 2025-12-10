پخش زنده
دادستان قزوین گفت: در شش ماهه اول امسال ۳ هزار و ۴۹ دستگاه موتورسیکلت و ۵ هزار و ۳۰۳ دستگاه خودرو تعیین تکلیف شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیاصغر عسکری با اشاره به نظارتهای مستمر از پارکینگهای استان قزوین ، بر لزوم اجرای دقیق دستورالعملهای ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه تأکید کرد.
عسکری افزود: با توجه به اجباری بودن نصب دوربین، کلیه پارکینگهای تحت نظارت، مجهز به دوربین مداربسته هستند.
دادستان قزوین با ارائه آمار عملکرد در این حوزه اعلام کرد: در شش ماهه اول سال جاری، تعداد ۳۰۴۹ دستگاه موتورسیکلت و ۵۳۰۳ دستگاه خودرو تعیین تکلیف شدهاند.
عسکری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برنامههای دادستانی برای حمایت از تولید داخلی و فعالان اقتصادی، گفت: در نیمه نخست سال جاری، از ۳۶ واحد تولیدی بازدید به عمل آمده است.
وی با بیان اینکه رفع مشکلات تولیدی در کانون توجه قرار دارد، افزود: در همین دوره، ۶ واحد تولیدی با ایجاد اشتغال برای ۳۰۷ نفر، احیا و به چرخه کار بازگردانده شدند.