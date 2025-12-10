پخش زنده
رقابت دسته وزنی ۵۰ کیلوگرم دختران وزنه بردار بازیهای پاراآسیایی جوانان با نایب قهرمانی نماینده ایران به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، الناز متقیان نماینده دسته وزنی ۵۰ کیلوگرم دختران پاراوزنه برداری ایران در رقابت با دو نماینده ازبکستانی در این دسته موفق شد به ترتیب با مهار وزنههای ۵۶، ۵۸ و ۶۰ کیلوگرم ضمن ثبت سه حرکت صحیح صاحب نشان نقره پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان به مبزبانی شهر دبی کشور امارات شود. در این دسته وزنی دو نماینده ازبکستان صاحب نشانهای طلا و برنز شدند.