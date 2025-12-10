برنامه «مثبت آموزش» با محور بررسی جایگاه پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی و انتشار تازه‌ترین شماره‌های مجلات «رشد»، و همچنین پخش عیدانه‌های ویژه شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) از شبکه قرآن و معارف سیما، در قاب رسانه ملی تقدیم مخاطبان می‌شود.

رونق آموزش، پژوهش و معنویت در قاب رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امروز «مثبت آموزش» با حضور جمعی از مدیران و پژوهشگران آموزشی به موضوع انتشار مجموعه مجلات «رشد» و نقش پژوهش‌سرا‌ها در نظام آموزشی می‌پردازد.

حیدر تورانی (سردبیر رشد مدیریت مدرسه)، زهرا مروتی (مدیر پژوهش‌سرای دانش‌آموزی امام هادی (ع) منطقه ۱۷) و گروه سرود ترنم بهشتی در این برنامه حضور دارند و درباره اهمیت تولید محتوای تخصصی برای دانش‌آموزان، تقویت فعالیت‌های پژوهشی و جایگاه پژوهش‌سرا‌ها در ارتقای کیفیت آموزش گفت‌و‌گو می‌کنند.

«مثبت آموزش» امروز ساعت ۱۸ با اجرای اشکان تفنگ‌سازان و کبری اصل فلاح از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

عیدانه‌های شبکه قرآن و معارف سیما

شبکه قرآن و معارف سیما در شب میلاد دخت نبی اکرم (ص) با گلچینی از بهترین برنامه‌های معارفی میزبان بینندگان خود می‌شود.

بر همین اساس شبکه قرآن و معارف سیما در شب میلاد بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) با ویژه برنامه‌های «شبستان»، «قرارگاه» و «شب‌های تلاوت» میزبان بینندگان است.

«شبستان» چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۷:۱۵ به صورت زنده از حرم حضرت معصومه (س) پخش می‌شود.

برنامه «قرارگاه» با ویژه برنامه‌ای خاص از ساعت ۱۹ تا ۲۱:۵۵ به صورت زنده تقدیم خواهد شد و در خلال آن قرائت زیارت حضرت زهرا (س) به صورت زنده از حرم مطهر حضرت معصومه (س) در ساعت ۲۰:۰۵ تا ۲۰:۲۵ پخش می‌شود.

در نهایت با ویژه برنامه‌ زنده، «شب‌های تلاوت» که اختصاص به پخش قرائت‌های درخواستی بینندگان دارد، همراه مخاطبان شبکه قرآن و معارف سیما هستیم.