مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای انجام مطالعات، پایشهای مستمر و مرمت اضطراری بناهای تاریخی اصفهان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیر کرمزاده امروز گفت: پس از برگزاری جلسهای تخصصی با حضور نمایندگان وزارت میراثفرهنگی، سازمان زمینشناسی، سازمان نقشهبرداری، سازمان مدیریت بحران کشور، حوزه فنی سازمان مدیریت برنامهریزی کشور و چندین استاد دانشگاه در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی کشور ، سه هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت .
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود : بناهایی نظیر «مسجد سید»، «مسجد جامع عباسی»، «مسجد جامع عتیق»، «مدرسه چهارباغ» و سایر بناهای تاریخی مشابه در اصفهان که بطور جدی در معرض فرونشست قرار دارند، مشمول این بودجه خواهند بود.
کرمزاده گفت: فرایندهای اداری به طور معمول زمانبر است و معلوم نیست این بودجه چه زمانی در اختیار ما قرار بگیرد، اما نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور قول همکاری و مساعدت لازم را دادهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: به نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کردهایم که بناهای تاریخی اصفهان در وضعیت اورژانسی قرار دارند و هرچه سریعتر باید به آنها رسیدگی شود.
کرم زاده اظهار امیدواری کرد این تصمیم در راستای تزریق بودجه بهزودی عملیاتی شود و بتوان اقدامات حفاظتی و مرمتی لازم را برای حفظ آثار تاریخی ارزشمند اصفهان انجام داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: با تشکیل «کمیته ویژه فرونشست» در راستای حفاظت از آثار تاریخی اصفهان، مراحل مختلفی از جمله پیمایشهای لازم، ارائه راهکارهای پیشگیرانه و اجرای اقدامات حفاظتی تحت نظارت یک کارگروه تخصصی در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد و این کمیته ، مسئول هماهنگی و نظارت بر روند پیشگیری از فرونشست و حفظ آثار تاریخی تحت تاثیر فرونشست اصفهان خواهد بود.