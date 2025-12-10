به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین اظهار داشت: پس از پیگیری‌های فراوان و برای نخستین بار ۵۰ پلاک به مساحت ۳۳ هزار هکتار از اراضی اندیمشک تعیین تکلیف و رفع تداخل شد که منتج به دریافت ابلاغ و نقشه نهایی از کمیسیون رفع تداخلات استان شده‌اند.

وی افزود: صدور اسناد تک برگ مالکیت اراضی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی اندیمشک، اداره ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در دستور کار و با سرعت و دقت بیشتر در حال پیگیری مراحل پایانی است.

آفرین بیان کرد: قریه‌ها و پلاک‌های تعیین تکلیف شده شامل؛ گرمامیر بالا، لوانک، خوشآب، بچربلچک، مزرعه عباسقلی، کول سیاه، بول هونی، بن بور، فاریاب گپ، محمدخان، چلت، حورکه زاغ، خانلیله، داربلوط، ادریسی، زوال، سرنمک، ذره کول، شیرین آب، دژ مریج، سربیشه، طولطمر، گرمامیر پایین، مزرعه پرسیاه، مزرعه دره صالح، تنباکوکار، امیرسیف، پیروالی، تل کر، چم گرداب، خرمن جا سوخته، دره هوپل، دول کنار، دول گنجی، زالیاب، قبربساط، میدان کوچک، سرچاه، چم گاومیشان، پاپره، پیر گرگان، تنوربلند، چوله، باریکاب، جوروند، حمام، دول دره، مزرعه کله برگل و فاریاب محسنی هستند.

لازم به ذکر است همه متصرفین و مالکین پلاک‌های مذکور می‌توانند برای دریافت سند مالکیت شش دانگ به اداره ثبت اسناد و املاک اندیمشک مراجعه کنند.