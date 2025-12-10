به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، این رویداد در بخش های خانواده باشکوه ، رسانه ، نخبگان ، سازمان های مردم نهاد ، شرکت ها و موسسات خصوصی ، دستگاه های اجرایی و مدیران برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در این مراسم با تاکید بر اینکه مساله جمعیت ، موضوعی فرهنگی و تمدنی است گفت : آینده ایران به تقویت بنیان خانواده و جوان‌سازی ساختار جمعیتی وابسته است.

مهدی براری با بیان اینکه جوانی جمعیت ریشه در تداوم هویت و آینده کشور دارد، افزود: کاهش نرخ جوانی به معنای کاهش امید، نشاط و ظرفیت نوآوری است، درحالی‌که جوانی جمعیت به پویایی، تحرک و اقتدار ملی منجر می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تأکید کرد: خانواده ایرانی، کانون شکل‌گیری ایمان، تربیت و مسئولیت اجتماعی است و هر فرزند نعمتی الهی و سرمایه‌ای ارزشمند برای استمرار فرهنگ و اخلاق جامعه به شمار می‌رود و فرزندآوری یک انتخاب فردی صرف نیست، بلکه انتخابی اجتماعی و راهبردی برای آینده کشور است.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب جوان را ستون پیشرفت و سرمایه اصلی انقلاب می‌دانند بر ضرورت ترمیم ساختار جمعیتی تاکید دارند گفت : همه باید در ترسیم تصویری صحیح، امیدآفرین و واقعی از خانواده و فرزندآوری نقش‌آفرینی کنند.