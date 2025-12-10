دبیر هشتمین جایزه کتاب سال سینمای ایران در نشست خبری جایزه کتاب سال گفت: ۷۱۷ عنوان کتاب سینمایی چاپ شده و این تعداد قابل توجهی است و ۱۲۷ ناشر هم این کتاب‌ها را چاپ کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رامتین شهبازی افزود: کار داوری ما بعد از دریافت کتاب‌ها یعنی انتهای آذرماه آغاز می‌شود. این تقاضا از سمت ناشرین باید صورت بگیرد؛ نامه‌هایی به ناشرین بابت دعوت جداگانه ارسال شده و ۳۱ عنوان کتاب تا الان از سوی ۶ ناشر آثار خود را ارسال کردند.

شهبازی ادامه داد: نازنین مفخم، تدوینگر و نویسنده، شهاب‌الدین عادل پژوهشگر و مدرس سینما، شادمهر راستین فیلمنامه‌نویس سینما، مهرزاد دانش منتقد سینما و امیررضا نوری پرتو منتقد فیلمنامه نویس و مدرس دانشگاه داوری کتاب‌ها را بر عهده خواهند داشت.

دبیر جایزه کتاب سال گفت: بعد از پایان آذرماه فرایند داوری را آغاز خواهیم کرد و برگزاری مراسم هم به سال بعد موکول شد تا داوری با دقت بیشتری انجام شود. چون دوستان در این چهار سال که جایزه برگزار نشده، کتاب داشتند و یا همکار ناشری بودند ما به این ترکیب داوری رسیدیم.

شهبازی درباره همپوشانی کتاب و سینما گفت: ادبیات همیشه همراه سینما بوده و تاثیری هم‌پای سینما داشته؛ همیشه می‌گویند اگر تقاضایی نباشد عرضه‌ای صورت نمی‌گیرد حتما تقاضایی بوده که این عرضه صورت گرفته است.

وی افزود: یک مولف برگزیده، یک مترجم برگزیده، یک ناشر برگزیده و یک چهره که از فعالیت او در حوزه ادبیات سینمایی تقدیر خواهد شد.

این پژوهشگر و منتقد سینما با بیان تفاوت‌های تالیف و ترجمه گفت: متاسفانه تالیف در ایران مهجور واقع شده؛ من نویسنده وقتی می‌خواهم کتابی را تالیف کنم خیلی بیشتر از ترجمه وقت می‌گذارم. این گونه کتاب‌های تالیفی مهجور واقع می‌شوند و مولف باید از جایی حمایت مالی شود که بتواند به آن تالیف به عنوان شغل اول خود نگاه کند.