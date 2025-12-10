پخش زنده
دو نماینده بوچیای ایران در نخستین رقابت خود در بازیهای پاراآسیایی جوانان- دبی به پیروزی رسیدند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز رقابتهای بوچیای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان- دبی، ایران در کلاس BC۴ دو نماینده داشت.
ابوالفضل داودی در گروه A با حریفانی از ژاپن، تایلند و امارات همگروه شد و در گام نخست، حریف تایلندی و مدعی قهرمانی را با نتیجه ۵ بر ۴ شکست داد.
امیرمهدی هنرمند که در گروه B با حریفانی از بحرین و تایلند همگروه بود با نتیجه قاطع ۹ بر یک مقابل حریف بحرینی به پیروزی رسید.
همچنین زهرا محمدی در کلاس BC۳ نخستین نماینده ایران بود که با حریفانی از کرهجنوبی و امارات همگروه شد و در اولین بازی خود در زمین ۲ به مصاف نماینده کره رفت و با نتیجه ۱۱ بر ۲ شکست خورد.
امروز و در نخستین روز رقابتهای بوچیای بازیهای پاراآسیایی جوانان- دبی، ایران ۶ نماینده دارد.
با تصمیم کمیته برگزاری مسابقات، رقابتهای دوبل و تیمی حذف شده و مسابقات بوچیا صرفا در بخش انفرادی برگزار خواهد شد.