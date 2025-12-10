رئیس جمهور:
اعزام ناوگانجنگیآمریکا به سواحل ونزوئلا بدعتی خطرناک است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران و «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا در گفتوگویی تلفنی، ضمن مرور همکاریهای دو جانبه، درباره آخرین تحولات منطقه کارائیب، تبادل نظر کردند.
آقای پزشکیان در این گفتوگو با تأکید بر اصل اتحاد راهبردی و دوستی پایدار میان ایران و ونزوئلا، به پیوندهای عمیق دو کشور و دو ملت، اشاره و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا را دوست و متحد واقعی خود میداند و در همه شرایط، بهویژه در وضع حساس کنونی، از این کشور حمایت میکند.
رئیس جمهور در ادامه، ضمن اعلام پشتیبانی ایران از استقلال، امنیت و ثبات ونزوئلا، گفت: تحولات منطقه کارائیب و تحرکات آمریکا را با دقت، دنبال و همبستگی کامل خود را با دولت و ملت ونزوئلا اعلام میکنیم.
آقای پزشکیان، همچنین با انتقاد صریح و محکومیت اقدامات غیر قانونی دولت آمریکا در منطقه کارائیب، تأکید کرد: اقدام این دولت در اعزام ناوگان جنگی به کارائیب و سواحل ونزوئلا به بهانههای واهی، کاملاً غیر قانونی، ناقض قواعد بینالمللی و بدعت خطرناک در تهدید صلح و امنیت جهانی است و جمهوری اسلامی ایران، آن را قاطعانه محکوم میکند.
رئیس جمهور با تأکید بر آمادگی ایران برای گسترش همهجانبه همکاریها با ونزوئلا، اظهار داشت: از حمایتهای این کشور در عرصههای بینالمللی قدردانی میکنیم و خود را موظف به پشتیبانی از کشور و ملت دوست و برادر، ونزوئلا میدانیم. ایران آمادگی کامل دارد که همکاریها را در همه زمینهها با این کشور، توسعه دهد.
آقای پزشکیان با توجه به نقش اتحاد و اراده ملی ونزوئلاییها در پشت سر گذاشتن چالشهای پیش رو، گفت: باور داریم که با اتحاد، یکپارچگی و همبستگی ملت ونزوئلا، مشکلات موجود پشت سر گذاشته خواهد شد و هر چه وحدت مردم این کشور بیشتر باشد، دشمنان آن ناامیدتر میشوند.
رئیس جمهور، همچنین برای دولت و ملت ونزوئلا در سال جدید میلادی، رشد، پیشرفت، صلح و امنیت، آرزو کرد.
رئیس جمهور ونزوئلا نیز در این گفتوگوی تلفنی، ضمن قدردانی از حمایتهای همیشگی جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت این کشور، اظهار داشت: ملتهای ما همواره متحد بودهاند و در سالیان متمادی با ایجاد روابطی مستحکم، توانستهاند الگویی از روابط دوستانه برای صلح، همکاری و توسعه، ارائه دهند.
مادورو با توجه به تنشهای اخیر در منطقه کارائیب، اقدامات آمریکا را تحریکآمیز، غیر ضروری و خلاف منشور ملل متحد، توصیف کرد و گفت: ادعاهای دروغین آمریکا علیه ملت نجیب ونزوئلا با مخالفت افکار عمومی جهان، حتی در داخل آمریکا و همچنین مخالفت قاطع مردم ما روبرو شده است.
رئیس جمهور ونزوئلا با تأکید بر اتحاد، انسجام و اراده این ملت برای دفاع از صلح، استقلال و مقابله با دروغپردازیهای آمریکا، تصریح کرد: اطمینان میدهم که ملت ما امروز قویتر و متحدتر از گذشته است و هر روز برای دستیابی به صلح و پیروزی آمادهتر میشود؛ ما مسیر توسعه و پیشرفت را ادامه خواهیم داد.
مادورو، همچنین ضمن ابلاغ سلامهای گرم خود به رهبر معظم انقلاب و ملت شریف ایران، بر ادامه همکاریهای راهبردی تهران و کاراکاس، تأکید کرد و گفت: روابط و همکاریهای خود با جمهوری اسلامی ایران را با جدیت، دنبال و تقویت خواهیم کرد. دو کشور در ارتباط دائمی خواهند بود و برای تحقق صلح و توسعه، تلاش میکنند که مسئولیت مشترک ما است.