به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نخستین بارش باران پاییزی در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد خوشحالی مردم بویژه کشاورزان را در پی داشت.

در مناطق شهری و روستایی شهرستان‌های گرمسیری استان مردم خوشحالی و شادمانی خود را ابراز کردند.

در پی ورود نخستین سامانه بارشی که عصر دیروز و دیشب برخی مناطق استان را تحت شعاع قرار داد ظهر امروز نیز بارش‌ها در مناطق گرمسیری استان شامل شهرستانهای کهگیلویه، چرام ، لنده، بهمئی ،گچساران و باشت ادامه یا دارد.

با تداوم این سامانه بارشی و بارش باران در مناطق مختلف استان کشاورزان استان را امیدوارتر کرده است.