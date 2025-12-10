آغاز بارش باران در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد
نخستین بارشها در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نخستین بارش باران پاییزی در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد خوشحالی مردم بویژه کشاورزان را در پی داشت. در مناطق شهری و روستایی شهرستانهای گرمسیری استان مردم خوشحالی و شادمانی خود را ابراز کردند. در پی ورود نخستین سامانه بارشی که عصر دیروز و دیشب برخی مناطق استان را تحت شعاع قرار داد ظهر امروز نیز بارشها در مناطق گرمسیری استان شامل شهرستانهای کهگیلویه، چرام ، لنده، بهمئی ،گچساران و باشت ادامه یا دارد. با تداوم این سامانه بارشی و بارش باران در مناطق مختلف استان کشاورزان استان را امیدوارتر کرده است.