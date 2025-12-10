پخش زنده
در هفتمین نشست کارگروه زیرساختهای تحقیقاتی بریکس، ایران با هدف گسترش همکاریهای علمی، برنامه خود برای بینالمللی کردن رصدخانه ملی و شبکه ملی آزمایشگاهی را به اعضا معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،زهرا صهایی سرپرست دفتر تبادل فناوری سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، با اشاره به برگزاری هفتمین نشست کارگروه زیرساختهای تحقیقاتی و پروژههای کلان علمی بریکس گفت: این کارگروه یکی از ۱۳ کارگروه حوزه علم و فناوری بریکس است که امسال در تهران برگزار شد.
سرپرست دفتر تبادل فناوری سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی افزود: همانطور که از نام این کارگروه پیداست، محور اصلی نشست، بررسی و توسعه زیرساختهای فناورانه و پژوهشی کشور است. هفتمین نشست با همکاری سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بین المللی، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، شبکه آزمایشگاهی کشور، معاونت توسعه اقتصاد دانشبنیان و نقش آفرینی برخی از ستادهای توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی برگزار شد.
صحایی با اشاره به رویکرد معاونت علمی برای بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی کشور گفت: ما سعی کردهایم با تمامی پژوهشگران، مجموعهها و نهادهای علمی و فناوری کشور ارتباط برقرار کنیم. در این راستا، همکاری با وزارت بهداشت، وزارت علوم، پژوهشکدهها و ستادهای مختلف ذیل معاونت علمی دنبال شده است تا فرصتهای همکاری با کشورهای عضو پلتفرم بریکس برای تمامی مؤسسات و نهادهای کشور فراهم شود.
وی افزود: در این کارگروه دو پیشنهاد کلیدی از سوی ایران ارائه شد. نخست، عضویت رصدخانه ملی ایران در این پلتفرم بینالمللی شبکهسازی تحقیقاتی بریکس است تا زیرساختها و امکانات این مرکز پژوهشی در اختیار کشورهای عضو قرار گیرد.
سرپرست دفتر تبادل فناوری سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دوم، بینالمللی کردن شبکه ملی آزمایشگاهی ایران است. در حال حاضر تمامی آزمایشگاههای کشور به صورت ملی با یکدیگر مرتبط هستند، اما هدف ما این است که این شبکه بینالمللی شود تا کشورهای دیگر بتوانند از آزمایشگاههای مرجع ایران استفاده کنند و در مقابل، ما نیز بتوانیم به آزمایشگاههای مرجع کشورهای دیگر متصل شویم و همکاریهای علمی مشترک ایجاد شود.
صحایی در پایان تأکید کرد: این اقدامات گامی مهم در جهت توسعه زیرساختهای فناورانه و پژوهشی کشور و گسترش همکاریهای علمی بینالمللی است و فرصت مناسبی برای تقویت جایگاه ایران در شبکه علمی جهانی فراهم میکند.