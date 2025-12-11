پخش زنده
یک کارگاه تولید محصولات تزئینی و کاربردی بتنی که در حاشیه یکی از مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی شیروان راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این مجتمع خدمات رفاهی توانسته علاوه بر تأمین نیاز بازار استان، برای چند جوان منطقه فرصت شغلی پایدار ایجاد کند.
این کارگاه که با واگذاری بخشی از زمینهای بلااستفاده حاشیه مجتمع خدمات رفاهی رضاآباد (مکرمی) شکل گرفته، امروز به یکی از مراکز تولید آلاچیق، آبنما، میز و صندلی، کبابپز، تاب، سرسره و دیگر تجهیزات بتنی تبدیل شده است.
محصولات تولیدی این واحد به دلیل کیفیت ساخت و دوام بالا، علاوه بر شیروان به شهرهای دیگر استان نیز ارسال میشود.
مکرمی مدیر مجتمع خدمات رفاهی در توضیح روند ایجاد این کارگاه گفت: با هدف حمایت از اشتغال جوانان، بخشی از زمینهای خالی مجموعه در اختیار گروهی از جوانان قرار گرفته و نتیجه آن تبدیل یک فضای بلااستفاده به واحدی تولیدی بوده است.
یزدانی مدیر کارگاه نیز با اشاره به آغاز فعالیت با تجهیزات محدود، اعلام کرد که استقبال مشتریان باعث شده ظرفیت تولید افزایش یابد و برنامه توسعه کارگاه و جذب نیروی بیشتر در دستور کار قرار گیرد.
یکی از کارگران این مجموعه نیز فعالیت این کارگاه را فرصتی برای کسب شغل و مهارتآموزی عنوان کرد و افزود که توسعه این واحد میتواند زمینه اشتغال افراد بیشتری را فراهم کند.
راهاندازی این کارگاه نمونهای از استفاده مؤثر از ظرفیتهای بلااستفاده و تبدیل آن به فرصت تولیدی است؛ اقدامی که علاوه بر ایجاد اشتغال، به رونق تولید داخلی و کاهش وابستگی به محصولات وارداتی کمک میکند.