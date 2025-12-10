پخش زنده
زمین چمن مصنوعی بوستان «نصرت» و ۳۰ زمین چمن مینی فوتبال در مناطق مختلف مشهد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار مشهد در مراسم افتتاح این زمینهای چمن مصنوعی که با حضور استاندار خراسان رضوی، فرماندار مشهد و جمعی از مسئولان استانی و شهری برگزار شد، گفت: این تعداد زمین به عنوان یکی از جدیدترین طرحهای ورزشی دوره ششم مدیریت شهری مشهد به بهرهبرداری رسید تا در اختیار ورزشکاران و ساکنان محلی قرار بگیرد.
محمدرضا قلندر شریف افزود: این دوره از مدیریت شهری در اقدامی عمرانی و ورزشی، از ابتدای سال برای تجهیز زمینهای چمن مصنوعی، ۳۴ هزار و ۱۲۱ مترمربع چمن مصنوعی با هزینه ۲۵۸ میلیارد ریال خریداری کرده و روند توسعه و نوسازی زمینهای ورزشی را سرعت بخشیده است.
وی اعلام کرد: در راستای ارتقای زیرساختهای ورزشی شهر، طرحهای گستردهای برای توسعه و بهسازی زمینهای چمن مصنوعی اجرا شده است.
شهردار مشهد ادامه داد: با تکمیل این عملیات، مجموع زمینهای چمن مصنوعی در مشهد به ۷۴ زمین افزایش یافته است که نقش مهمی در گسترش عدالت فضایی و دسترسی شهروندان به امکانات ورزشی خواهد داشت.