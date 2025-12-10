پخش زنده
قوه قضائیه با انتشار فراخوان جدید، زمان ثبتنام داوطلبان حوزوی و دانشگاهی واجد شرایط برای جذب اختصاصی منصب قضا در سال ۱۴۰۴ را از ۲۰ تا ۳۰ آذر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ قوه قضائیه با صدور فراخوان رسمی، جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا برای سال ۱۴۰۴ را آغاز کرد. بر این اساس، داوطلبان حوزوی و دانشگاهی که شرایط لازم را دارند، میتوانند از پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه پذیرش جذب اختصاصی به نشانی qazahrm.eadl.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
ثبتنام تنها از طریق سامانه مذکور انجام میشود و داوطلبان باید اطلاعات و مدارک لازم را در مهلت مقرر بارگذاری کنند.