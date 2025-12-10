به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ قوه قضائیه با صدور فراخوان رسمی، جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا برای سال ۱۴۰۴ را آغاز کرد. بر این اساس، داوطلبان حوزوی و دانشگاهی که شرایط لازم را دارند، می‌توانند از پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه پذیرش جذب اختصاصی به نشانی qazahrm.eadl.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

ثبت‌نام تنها از طریق سامانه مذکور انجام می‌شود و داوطلبان باید اطلاعات و مدارک لازم را در مهلت مقرر بارگذاری کنند.