۲۹ طرح آبرسانی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در ۱۱ روستای تایباد با حضور مردم و مسئولان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید «قاجاریان» محور عملیاتی شهید شوشتری در آئین افتتاح طرح‌های آب رسانی روستا‌های تایباد گفت: برای بهره برداری از این تعداد طرح ۵۴۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال هزینه شده است.

مهدی یساقی افزود: این طرح‌های محرومیت زدایی در بازه زمانی سه سال گذشته از سوی قرارگاه منطقه‌ای ثامن الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه در روستا‌های مرزی و محروم به ثمر نشسته است.

وی ادامه داد: ۱۸ هزار بهره‌ بردار در روستا‌های بخش مرکزی و میان ولایت با این اقدام از آب آشامیدنی پایدار استفاده می‌کنند.

یساقی گفت: ۱۸۷ طرح عمرانی بزرگ و کوچک در سه سال گذشته از سوی قرارگاه منطقه‌ای ثامن الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه با اولویت روستا‌های مرزی و محروم تایباد به سرانجام رسیده است.

وی افزود: همه دستگاه‌های خدمات رسان و اجرایی استانی و شهرستان تایباد نقش زیادی در تکمیل طرح‌های محرومیت زدایی داشته‌اند که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی تاکید کرد: باید فرصت ها، ظرفیت‌ها و امکانات را در کنار یکدیگر قرار داد و برای رفع مشکلات اقشار مختلف مردم استفاده کرد.

وی بیان کرد: کمک به محرومان و رفع محرومیت یکی از مهمترین رسالت‌های سپاه است که در کنار حفاظت از مرز‌ها و آب و خاک کشور به آن نگاه ویژه‌ای دارد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.