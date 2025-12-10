به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدحسین قلعه‌ای در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهری گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، فعالیت این واحد‌های آلاینده ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند به‌طور جدی به برخورد و ساماندهی این واحد‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به اهمیت کنترل آلودگی هوا اظهار کرد: از کمیته اضطراری آلودگی هوای استان درخواست کرده‌ایم که سهمیه گاز نیروگاه‌ها افزایش یابد تا مصرف سوخت گاز بیشتر شود. در صورت نیاز، کیفیت مازوت مورد استفاده نیز باید ارتقا پیدا کند تا کمترین آسیب زیست‌محیطی به مردم وارد شود.

فرماندار بناب از شهروندان خواست هنگام خرید نان، از سفره‌ها و کیسه‌های پارچه‌ای استفاده کنند چرا که حفاظت از محیط‌زیست یک مسئولیت مشترک است و ما با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، با جدیت در مسیر کاهش آلایندگی‌ها و بهبود شرایط زیست‌محیطی منطقه حرکت خواهیم کرد.

در این جلسه مقرر شد وضعیت فاضلاب سنتی و مدرن واحد‌های آلاینده هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود.