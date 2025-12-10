پخش زنده
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی سد محکمی در برابر تهدیدات دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در همایش "ایران قوی" در تالار وحدت ارومیه با تأکید بر اینکه اقتدار موجود در کشور در دریاها نیز جاری است، گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سد محکمی در برابر تهدیدات دشمنان است.
دریادار شهرام ایرانی افزود: دشمنان با بهرهگیری از سازوکارهای اطلاعاتی گسترده به دنبال ضربهزدن به انسجام ایران هستند، اما در برابر ملت متحد ایران ناکام خواهند ماند.
دریادار ایرانی، با گرامیداشت یاد و نام شهدا اظهارکرد: اقتدار و امنیت امروز کشور، مرهون فداکاری شهیدانی است که با اخلاص از جان خود گذشتند و مسیر عزت ایران را هموار کردند.
وی، با اشاره به روابط ایران با دیگر کشورها و اهمیت شناخت جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بینالملل افزود: باید قدر نعمت حکومت اسلامی را دانست؛ حکومتی که به برکت هدایتهای داهیانه رهبری و تمسک به قرآن کریم توانسته پایههای اقتدار خود را تثبیت کند.
دریادار ایرانی گفت: قرآن اساس اعتقادات ملت ایران است و این کتاب الهی بر وحدت و همگرایی تأکید ویژه دارد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، تنوع قومی و مذهبی کشور را فرصتی برای تقویت انسجام دانست و تأکید کرد: استمرار محبت و همبستگی میان اقوام، ضامن حفظ وحدت ملی است.
وی تصریح کرد: در میدان تقابل میان حق و باطل، پیروزی از آنِ کسانی است که به ریسمان وحدت چنگ زدهاند و برای اعتلای ایران تلاش میکنند و استان آذربایجانغربی نیز با پیشینه تاریخی غنی و همزیستی اقوام و مذاهب، نمونهای موفق از این وحدت است.
دریادار ایرانی، با بیان اینکه دشمنان با هدف ایجاد دوگانگی در جامعه، اسلام و هویت ایرانی را نشانه گرفتهاند، اضافه کرد: ایران قوی صرفاً یک شعار نیست بلکه حاصل تلاش مردم، روحانیت، نیروهای مسلح و آحاد جامعه است.
وی افزود: قومیت، مذهب و دینداری از ظرفیتهای مهم ایران به شمار میروند و همین ظرفیتها برای دشمن تهدید محسوب میشود و از اینرو باید نسبت به نقشههای آنان هوشیار بود.
فرمانده نیروی دریایی کشور، با اشاره به حضور و آمادهباش نیروی دریایی در نقاط حساس و کلیدی کشور اظهارکرد: فرزندان این سرزمین با ایستادگی خود نیروی دریایی را پایدار و مقتدر نگه داشتهاند و اجازه نمیدهند دشمن به حریم ایران قوی دستدرازی کند.
دریادار ایرانی، مرزهای هویتی کشور را هدف اصلی دشمن دانست و گفت: هیجان جوانی، ابزاری است که دشمن تلاش میکند از آن سوءاستفاده کند و نباید اجازه داد این هیجان به مسیرهای انحرافی هدایت شود.
وی، با بیان اینکه آمریکا با تشکیل ۱۸ گروه اطلاعاتی به دنبال تخریب پایههای اساسی کشورهاست، افزود: تمام تمرکز این ساختار اطلاعاتی اکنون بر ایران قرار گرفته، اما وحدت مردم و انسجام ملی، سد محکمی در برابر این توطئهها خواهد بود.