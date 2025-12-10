طرح ملی پایش فضایی سکونتگاه‌های غیررسمی با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای و فناوری‌های نوین جغرافیایی در ۱۰۰ شهر ایران کلید خورد تا روند تغییرات کالبدی این شهر‌ها با دقت علمی بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرکل دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شهری از آغاز اجرای طرح پژوهشی «تحلیل روند رشد کالبدی و توسعه فضایی سکونتگاه‌های غیررسمی» در ۱۰۰ شهر کشور خبر داد.

به گفته محمدکاظم جباری، این پروژه با هدف پایش علمی تحولات کالبدی شهرها و ارزیابی روند گسترش اسکان غیررسمی طراحی شده است.

در این طرح، ترکیبی از داده‌های ماهواره‌ای، فناوری سنجش از دور و ابزارهای تحلیلی GIS برای استخراج الگوهای واقعی توسعه شهری به‌کار گرفته می‌شود.

جباری تأکید کرد: تصمیم‌سازی مؤثر در حوزه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی بدون تحلیل دقیق داده‌های فضایی امکان‌پذیر نیست.

نتایج این پایش، تصویری شفاف از میزان سازگاری رشد شهرها با محدوده‌های مصوب سکونتگاه‌های غیررسمی ارائه خواهد کرد.

وی افزود: داده‌های تولیدشده، مبنایی برای بازنگری سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت توسعه شهری خواهد بود.

طبق اعلام شرکت بازآفرینی شهری ایران، این طرح دو دهه تحول کالبدی شهرهای منتخب را بازخوانی و روندهای آینده را نیز قابل پیش‌بینی می‌کند.

جباری گفت: اجرای این پروژه، رویکرد بازآفرینی شهری را از اقدامات تجربی به تحلیل علمی و مبتنی بر داده ارتقا خواهد داد.