رئیس پلیس راه مازندران از بارش برف در ارتفاعات محورهای هراز و کندوان خبر داد و گفت جاده‌ها در شرایط بارندگی لغزنده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران اعلام کرد: با ورود سامانه بارشی به استان، در حال حاضر شاهد بارش برف در ارتفاعات محورهای هراز و کندوان هستیم.

وی گفت: بارش برف در محور کندوان از سیاه بیشه تا پل زنگوله و در محور هراز از امامزاده هاشم تا منزریه گزارش شده و به دلیل شرایط جوی، جاده‌ها لغزنده و دید افقی کاهش یافته است.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست: از سفرهای غیرضروری و تردد در نقاط کوهستانی خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ، توصیه‌های پلیس و دستگاه‌های امدادی را رعایت نمایند.

عبادی تأکید کرد: رعایت قوانین و مقررات رانندگی در شرایط جوی نامناسب بسیار ضروری است و رانندگان باید سرعت مطمئنه و فاصله طولی ایمن را رعایت کنند.

وی در پایان برای دریافت اطلاعات بیشتر، شماره‌های ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه مازندران را اعلام کرد.