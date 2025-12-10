مدیر آموزش و پرورش عشایر خوزستان گفت: وضعیت فضای آموزشی دانش آموزان عشایر مطلوب نیست و اجرای نهضت عدالت آموزشی در این حوزه یک ضرورت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر آموزش و پرورش عشایر خوزستان با بیان اینکه وضعیت فضای آموزشی دانش آموزان این قشر در استان مطلوب نیست گفت: اجرای نهضت عدالت آموزشی در این حوزه یک ضرورت است تا دانش‌آموزان در رفاه به تحصیل بپردازند.

مسلم عاقل میررضایی چهارشنبه در حاشیه بازدید از وضعیت مدارس عشایری خوزستان بیان کرد: از ۷۷۸ فضای آموزشی عشایری استان تنها ۱۳ مورد استیجاری است و تعداد زیادی کانکس، چادر و فضای آزاد به عنوان مدرسه استفاده می‌شود که در مقابل سرما، طوفان و حوادث طبیعی آسیب‌پذیرند.

وی با اشاره به کمبود مدارس شبانه‌روزی برای عشایر در خوزستان گفت: این استان تنها ۱۴ مرکز شبانه‌روزی برای این قشر دارد در حالی که ۴۰ مرکز در استان کرمان با وجود محرومیت‌های مشابه فعال است.

عاقل میررضایی با اشاره به اینکه معلمان عشایر از مشکلات معیشتی و رفاهی رنج می‌برند بیان کرد: ۵۳۲ معلم در این مدارس خدمت می‌کنند که اغلب با مشکلاتی همچون فاصله چند ساعته تا مدرسه، نداشتن محل اسکان مناسب، کمبود شدید امکانات گرمایشی (مانند پنل خورشیدی) و حقوق ناکافی روبرو هستند.

مدیر آموزش و پرورش عشایر خوزستان کمبود شدید تجهیزات را از دیگر مشکلات مدارس عشایر عنوان کرد و ادامه داد: ضروری است زمینه لازم در استان برای تصمیم‌گیری همگانی و مشارکت سایر دستگاه‌ها برای توسعه عدالت آموزشی در بخش آموزش عشاری فراهم شود.

وی بیان کرد: ۲۲۲ مدرسه با فضای چادری یا کانکسی در استان وجود دارد که در راستای برچیدن اینگونه مدارس، همراهی سایر دستگاه ها و خیران لازم است.

۱۴ هزار دانش‌آموز و نوآموز پیش‌دبستانی در مدارس عشایری خوزستان مشغول تحصیل هستند.