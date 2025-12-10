پخش زنده
شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته با افزایش ۵۴ هزار و ۲۵۳ واحد معادل ۱.۵۵ درصد، از مرز سهمیلیون و نیم عبور کرد و در رقم ۳ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۴۷۸ واحد ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۴ هزار و ۸۷۰ واحدی معادل ۱.۵۱ درصد به سطح یکمیلیون و ۷۴۴ هزار واحد رسید تا نشانهای از افزایش هماهنگ نمادها در بازار باشد.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی امروز به ۱۴ هزار و ۹۳ میلیارد تومان رسید که نشاندهنده افزایش مشارکت معاملهگران در بازار است.
بازار سرمایه امروز در آغاز معاملات متعادل بود و به تدریج نمادهایی از گروه فلزی و بانکی و خودرویی وارد مدار صعودی شدند.
انتشار خبر عرضه ارز پتروشیمیها در بازار دوم موجب شد نمادهای گروه پتروشیمی در دقایق ابتدایی با صف خرید مواجه شوند و این روند به سایر گروهها سرایت کرد؛ بهگونهای که تا پایان معاملات حدود ۷۰۰ نماد در محدوده مثبت معامله شدند.
در این میان، بازار شاهد ورود بیش از یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوقهای سهامی بود؛ رقمی که نسبت به روزهای گذشته افزایش داشته است.
بیشترین ورود پول حقیقی به گروه محصولات شیمیایی اختصاص یافت و در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت بیشترین خروج سرمایه حقیقی را تجربه کردند.
همچنین معاملات صندوقهای طلا و سکه بورسی همچنان در محدوده منفی دنبال شد و جریان خروج پول از این صندوقها ادامه یافت.