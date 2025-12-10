به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد بنی سعید مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان گفت: با توجه به ماده (۴) مصوبه شماره ۱۴۶۸۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ هیات وزیران، نکاتی زیر در خصوص نحوه تعریف و انتخاب یک خودرو از سایرخودرو‌های یک مالک حقیقی برای دریافت سهمیه یارانه‌ای به اطلاع عموم مردم رسانده می‌شود.

او افزود: بر اساس ماده (۴) این مصوبه چندخودرویی صرفا" شامل خودرو‌های سواری شخصی می‌شود و سایر وسایل نقلیه موتوری یک شخص (اعم از موتورسیکلت یا خودرو‌های عمومی متعلق به اشخاص حقیقی) مشمول تعریف گروه چندخودرویی نمی‌شود.

او ادامه داد: در خصوص خودرو‌هایی که مالک آنها بیش از یک نفر است، ملاک اجرای حذف سهمیه چندخودرویی، مالکیت پلاک خودرو خواهد بود.

بنی سعید گفت: در صورتیکه مالک دارای چند خودرو در موعد مقرر یک ماهه نسبت به انتخاب خودروی خود برای دریافت سهمیه در سامانه معرفی شده توسط شرکت ملی پخش اقدام نکند، کارت سوختی که دارای بیشترین تراکنش در بازه سه ماهه گذشته می‌باشد به عنوان کارت سوخت دارای سهمیه نرخ اول و دوم تلقی می‌شود و باقی کارت‌های سوخت مشمول تعریف چندخودرویی ابطال خواهد شد.

او ادامه داد: صدور کارت سوخت جدید مالکان مشمول چند خودرو که طبق بند ۲ اطلاعیه حاضر کارت‌های سوخت ایشان ابطال شده است، براساس نرخ و سهمیه سوم وصرفا با درخواست مجدد متقاضی در سامانه خدمات کارت هوشمند سوخت شرکت ملی پخش قابل انجام خواهد بود.

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان افزود: تارنمای خدمات کارت هوشمند سوخت شرکت مزبور به نشانی FCS.NIOPDC.IR به منظور ثبت‌نام مالکین چندخودرو در دسترس عموم قرار می‌گیرد و متقاضیان با ورود به سامانه ابتدا با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من) وارد سامانه شده و سپس نسبت به تعریف خودرو‌های خود با وارد نمودن سریال برگ سبز (سند مالکیت) و پلاک خودرو اقدام می‌کنند و پس از آن، در صورتیکه بیش از یک خودرو مشمول دریافت سهمیه یارانه‌ای باشد، نسبت به انتخاب خودروی مدنظر خود جهت تخصیص سهمیه اول و دوم یارانه‌ای مبادرت خواهند کرد.