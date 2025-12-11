پخش زنده
با تداوم فعالیت سامانه بارشی، وزش باد، کولاک برف و احتمال اختلال در تردد بهویژه در محورهای کوهستانی از عصر پنجشنبه تا عصر جمعه ۲۰ آذرماه هشدار زرد هواشناسی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ ادارهکل هواشناسی استان زنجان با صدور هشدار سطح زرد نسبت به تداوم فعالیت سامانه بارشی، وزش باد، کولاک برف و احتمال اختلال در تردد بهویژه در محورهای کوهستانی از عصر پنجشنبه تا عصر جمعه ۲۰ آذرماه هشدار داد.
ادارهکل هواشناسی استان زنجان با انتشار هشدار سطح زرد شماره ۳۵، از تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد. بر اساس این گزارش، از عصر پنجشنبه تا عصر جمعه ۱۹ و ۲۰ آذرماه، در مناطق مختلف استان بهویژه ناحیه شمالی، ارتفاعات و محورهای کوهستانی، وزش باد، بارش برف و کولاک پیشبینی شده است.
در این هشدار، اختلال در تردد جادهای بهویژه در محورهای کوهستانی، کاهش دید، لغزندگی سطح جادهها و احتمال وقفه در عملیات پروازی فرودگاه از جمله مخاطرات اعلامشده عنوان شده است.
هواشناسی استان از مردم، رانندگان و مسافران درخواست کرده است ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، در صورت لزوم تردد، تجهیزات ایمنی و زمستانی را به همراه داشته و هشدارهای ترافیکی را جدی بگیرند.