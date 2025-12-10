به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛این مراسم در آستانه روز زن با حضور مهندس کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، قائم مقام، مشاور مدیرعامل در امور بانوان و بانوان همکار شرکت توزیع نیروی برق در سراسر استان همراه بود.

در این برنامه، مدیرعامل شرکت ضمن تبریک این روز فرخنده، از حضور مؤثر و نقش‌آفرینی بانوان در حوزه‌های مختلف شرکت تقدیر کرد و گفت:بانوان شاغل در شرکت توزیع، نماد تعهد، نظم و مسئولیت‌پذیری هستند و بخش قابل توجهی از موفقیت‌های سازمانی به پشتکار و دقت عمل آنان وابسته است.

وی با اشاره به جایگاه زن در جامعه و نقش محوری او در تربیت نسل آینده افزود:بانوان صنعت برق، علاوه بر ایفای نقش مهم در خانواده، در محیط کاری نیز به‌عنوان نیرو‌های توانمند، دقیق و تأثیرگذار شناخته می‌شوند و ما قدردان زحمات و توانمندی‌های آنان هستیم.

گفتنی است در ادامه این مراسم، برنامه‌های فرهنگی متنوع برگزار شد و از بانوان برگزیده و فعال در حوزه‌های مختلف با اهدای هدایا و تقدیرنامه تجلیل به‌عمل آمد.