همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر و روز زن، هیئت فاطمیه فیروزآباد میبد یک سری جهیزیه کامل به یک زوج جوان که بهتازگی زندگی مشترک خود را آغاز کردهاند، اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، حسین دهقانی عضو هیئت امنای فاطمیه فیروزآباد میبد، با تشریح جزئیات این کمک، اعلام کرد: این جهیزیه شامل یخچال، ماشین لباسشویی، یک تخته قالی، اجاق گاز، بخاری، لوازم کامل آشپزخانه، سرویس رختخواب و جاروبرقی است که نیازهای اولیه آغاز زندگی مشترک را تا حد زیادی تأمین میکند.
دهقانی هزینه تهیه این سری جهیزیه را ۳۰۰ میلیون تومان عنوان و ابراز امیدواری کرد در سالهای آینده نیز خانوادههای نیازمندی که از سوی هیئت فاطمیه شناسایی شدهاند، از این دست کمکها بهرهمند شوند. به گفته او، مشارکت خیرین و مردم مؤمن منطقه، پشتوانه اصلی تداوم اینگونه اقدامات حمایتی است.