به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه روز نخست مسابقات بدمینتون بازی‌های پاراآسیایی جوانان به میزبانی شهر دبی کشور امارات امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه، محمد رضا دارابی از کشورمان در نخستین مسابقه بخش دونفره در کنار ایمن از کامبوج برابر تیم دو نفره عراق به پیروزی رسید.

در این مسابقه تیم دو نفره دارابی و ایمن درشرایطی که در کل رقابت برتری محسوسی برابر تیم عراق داشتند، برد مشابه ۲۱ بر ۸ در دست‌های اول و دوم را به نام خود ثبت کردند.