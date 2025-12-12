فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده، از توقیف یکدستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و کشف لوازم کوهنوردی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرهنگ محسن غنیمتی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی در محور خدابنده - بیجار به یکدستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک و آنرا متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از این خودرو، ۶۹ عدد فلاکس و ۱۴۹ ثوب البسه کوهنوردی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده در پایان با اشاره به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیونی اقلام کشف شده، خاطر نشان کرد: خودرو به پارکینگ منتقل و متهم همراه پرونده و کالای مکشوفه به مرجع قضائی معرفی شد.