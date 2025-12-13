دریافت فیبر بیشتر از طریق نان کامل، می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌هایی همچون دیابت و پرفشاری خون کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ کارشناسان حوزه سلامت با اشاره به نقش مهم تغذیه سالم در پیشگیری از بیماری‌ها، بر مصرف نان‌های سبوس‌دار به‌عنوان بخشی ضروری از سبد غذایی روزانه تأکید می‌کنند.

به گفته آنان، دریافت فیبر بیشتر از طریق نان کامل، می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌هایی همچون دیابت و پرفشاری خون کمک کند.

مصرف نان سبوس‌دار علاوه بر ایجاد احساس سیری طولانی‌تر، در پیشگیری از یبوست نیز مؤثر است و بخش قابل توجهی از ویتامین‌های گروه B، انرژی و فیبر مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند. متخصصان توصیه می‌کنند شهروندان در وعده‌های غذایی روزانه خود از نان‌های کامل با سبوس طبیعی گندم استفاده کنند تا از فواید ارزشمند آن برای سلامتی بهره‌مند شوند.