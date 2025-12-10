سامانه اینترنتی خوداظهاری مالکان چند خودرو، برای انتخاب خودرو و دریافت سهمیه بنزین بر اساس طرح جدید به مدت یک ماه فعال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان گفت: با فعال شدن سامانه خوداظهاری سهمیه بنزین شهروندان دارای چندخودرو به نشانی FCS.NIOPDC.IR، این افراد تا یک ماه فرصت دارند با مراجعه به این سامانه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من)، سریال سند مالکیت خودرو (برگ سبز) و پلاک خودرو را وارد کنند.

مجتبی شکوری افزود: در صورتی که مالک چند خودرو در مدت زمان اعلام شده به این سامانه مراجعه نکنند، کارت سوختی که بیشترین تراکنش را در مدت ۳ ماه گذشته داشته باشد به عنوان کارت سوخت برای سهمیه نرخ اول و دوم در نظرگرفته شده و بقیه کارت‌های سوخت باطل می‌شوند.

وی گفت: تعریف چندخودرویی فقط شامل خودرو‌های سواری شخصی شده و دیگر وسایل نقلیه موتوری شخصی شامل موتورسیکلت یا خودرو‌های عمومی مشمول تعریف گروه چندخودرویی نمی‌شود.