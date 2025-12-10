در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت مقام مادر و جایگاه زن در همدان برگزار شد از جمعی از بانوان نمونه استان قدر دانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم استاندار همدان با اشاره به مقام و ارزش بالای زنان در خانواده گفت: جامعه‌ای که بر محور اخلاق مداری پیش رود حتما به توسعه می‌رسد و زن نقش مهمی درآموزش و انتشار اخلاق دارد که با تربیت درست فرزندان می‌تواند جامعه را به سمت درست سوق دهد.

حمید ملانوری شمسی افزود: زن جایگاهی در خانه و خانواده دارد که تصمیم گیری‌های مهم حول نظر او گرفته می‌شود بنابراین با تصمیمات درست اوست که در درجه اول فرزندان و درجه بعدی جامعه در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت.

او همچنین بااشاره به مسئولیتی که هر شخص در هر پست و منسبی که دارد گفت: باید با وفاق و همدلی همه مسئولان بتوانیم استان همدان را به جایگاه واقعی خود برسانیم.