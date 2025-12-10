به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الیاس حضرتی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، درباره آخرین وضع فیلتر، اظهار داشت: خط سفید و فیلتر شدن، دو روی یک سکه هستند. آقای پزشکیان از روز نخست با تأکید بر برداشتن فیلتر، برنامه‌ریزی کردند. بنابر این، تلاش مضاعفی را آغاز کردند و با شورای عالی فضای مجازی، نشست‌هایی برگزار شد.

حضرتی ادامه داد: همچنین در نشست سران، این موضوع مطرح شد تا مشخص شود که فلسفه فیلتر چیست؟ آمار‌ها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد مردم ایران، فیلترشکن نصب کرده‌اند. بنابر این، مردم با نصب فیلترشکن به آن مواردی که دوستان مخالف رفع فیلتر نیز در توجیه فیلتر از آن نام می‌برند، دسترسی راحت‌تری پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، خود برنامه فیلترشکن هم یک ضایعه مضاعف، ایجاد و سامانه مخابرات را خراب می‌کند و هزاران عیب و آسیب دیگر دارد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: دوستان در شورای عالی فضای مجازی، به‌خصوص عزیزانی که شخصیت‌های حقیقی دارند، همچنان نظرهای دیگری دارند که محترم است و بر روی نظر خود اصرار دارند. در یک نشست، پس از بحث‌های مفصل، جمع‌بندی شد که برنامه واتس‌اپ و بخشی از نرم‌افزار گوگل پلی، رفع فیلتر شود و برنامه یوتیوب نیز در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تا حدودی رفع فیلتر شد، اما این اعضا روی فیلتر باقی ماندن سکو‌ها همچنان ایستادگی کردند.

حضرتی با تأکید بر اینکه تلاش‌های رئیس‌ جمهور برای رفع فیلتر ادامه دارد، تصریح کرد: امیدواریم تا یک ماه آینده، شاهد یک قدم مثبت دیگر باشیم و یک سکوی دیگر نیز رفع فیلتر شود. تلاش دولت در این مسیر است؛ دولت نمی‌خواهد کار به درگیری و دعوا برسد. مردم به اندازه کافی، گرفتاری و مشکلات دارند. سیاست آقای پزشکیان، این نیست که کار را با دعوا پیش ببرد. اوضاع مملکت، این اجازه را نمی‌دهد و تلاش رئیس‌ جمهور این است که این موضوع از مسیر خود به شکل طبیعی با بحث‌های مختلف و مداوم که با دوستان دارند، حل شود و دوستان مخالف، قانع شوند که باید سکو‌های دیگر را نیز آزاد کنند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اظهار داشت: این‌گونه، هم مردم مجبور نمی‌شوند که فیلترشکن نصب کنند و پول اضافی دهند و هم برای تعدادی فیلترشکن فروش، بازار ایجاد نمی‌شود. رقم بازار برای فیلترشکن فروش‌ها بسیار بالا است و آنان در این قضیه، بی‌نقش نیستند. امیدواریم که موضوع به‌طور دوستانه حل شود و بیشتر از این، مردم آزار نبینند.