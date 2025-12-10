فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی از تخریب ۲۷ فقره ساخت و ساز غیر مجاز و آزادسازی ۲۷ هزار متر مربع اراضی کشاورزی در منطقه عیسی لوی زمی شهرستان ارومیه در آغاز هفته سوم آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ تقی زاده گفت: این عملیات با هدف مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی کشاورزی و بازگرداندن آنها به وضعیت اولیه خود انجام شد. در این اقدام ۲۷ هزار متر مربع از اراضی زراعی که به‌طور غیرمجاز تغییر کاربری یافته بود، آزادسازی شد و به چرخه تولید بازگشت.

وی افزود: این اقدامات به‌طور مستمر و با همکاری دستگاه‌های مرتبط در سطح استان پیگیری می‌شود تا از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود و اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه‌های ملی حفظ شود.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان تاکید کرد: مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی از اولویت‌های جدی این یگان است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی شدیدتری اتجام خواهد گرفت.