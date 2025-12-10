به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در متن پیام سید سعید شاهرخی استاندار لرستان به مناسبت خجسته سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن و مادر آمده است:



جامعه زنان ایران اسلامی در تمام برهه‌های تاریخ با تأسی از الگوی بزرگ و برجسته‌ای بنام حضرت زهرا سلام الله علیها در مسیر تکامل و رشد شخصی، اجتماعی و فرهنگی قدم برداشته و امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد درخشش و تاثیرگذاری این قشر نجیب، فداکار و پرتلاش در جامعه هستیم.



امروز ایران اسلامی مفتخر به حضور زنانی است که با تقدیم چند شهید به انقلاب اسلامی، استوار و مصمم به پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی پرداخته و با کار و کوشش در عرصه‌های تولید، کارآفرینی، آموزش و پژوهش، فرهنگ و هنر به تربیت نسلی نواندیش، وطن‌پرست و پرتلاش پرداخته است؛ همانا بهره گیری از دختری که پیامبر اسلام او را مادر خویش نامید و در همه نقش‌های فردی واجتماعی برای انسانیت سرمشق شد، منشأ این درخشش و اثرگذاری است.



امروز نیز دولت چهاردهم با تلاش در مسیر تقویت این ظرفیت عظیم و واگذاری مسئولیت به زنان فرهیخته و نجیب این سرزمین، تلاش حداکثری برای بهره‌گیری از این ظرفیت دارد و استان لرستان نیز گام‌های مهمی در این مسیر برداشته است.



اینجانب میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضایل، حضرت صدیقه کبری فاطمه‌زهرا (س) و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر را به کلیه زنان و مادران فداکار ایران اسلامی و لرستان سرفراز تبریک و تحنیت عرض نموده و از پروردگار مهربان توفیق و سربلندی روزافزون بانوان این مرز پرگهر و پر از حماسه‌های مادرانه را خواستارم.