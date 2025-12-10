پخش زنده
آثار پذیرفته شده بخش دیگرگونههای اجرایی چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسامی ۱۰ اثر معرفی شده در بخش دیگرگونههای اجرایی به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:
«آرشیو صفر» به کارگردانی صادق خاتم پور از خوزستان (بهبهان)، «ارسی» به کارگردانی ادریس آقاعبدالهی از تهران، «بهترین زمان مصرف» به کارگردانی شیدا رضوانیان از تهران، «بیست و چهار دقیقه و سی و سه ثانیه» به کارگردانی رضا غیور از تهران، «پرفورمنس گم» به کارگردانی احسان دبیر از خراسان رضوی (مشهد)، «تاریخ صدا» به کارگردانی سیدسعید هاشمزاده از تهران، «سه اثر مجزا» به کارگردانی میرمحمدرضا حیدری از تهران (دماوند)، «دوئت سازهای ناکوک» به کارگردانی علیرضا امینمظفری از آذربایجان شرقی (تبریز)، «ه ت ل» به کارگردانی مرجان آقانوری از تهران و «۱۰-H ۲ o» به کارگردانی امید اکبری از تهران.
صاحبان این آثار میبایست اثر کامل خود را حداکثر تا تاریخ ۳ دی برای ورود به مرحله نهایی انتخاب آثار به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن امسال در تهران برگزار خواهد شد.